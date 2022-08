Un politist care a „balbait" o interventie 112 pana a trebuit sa intervina chiar seful Inspectoratului isi vrea spalata onoarea. Greselile facute in coordonarea interventiei ar fi putut duce la o tragedie. Politistul a primit o sanctiune formala, scaderea cu o treapta a calificativului anual. Ofiterul o considera insa prea severa. Pe 7 ianuarie 2020, N.G.L. era ofiter de serviciu in dispeceratul 112, coordonand activitatea celor trei lucratori. La ora 16.26, o ieseanca a anuntat ca in fata casei sale din Ticau au oprit doua automobile din care a coborat un grup de tineri. Sub amenintarea unui…