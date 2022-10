Doi barbați care se pregateau sa introduca substanțe psihoactive in Penitenciarul Arad au fost prinși de procurorii DIICOT. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au documentat activitatea a doi inculpați care au incercat sa introduca in Penitenciarul Arad aproximativ 13 grame de droguri de mare risc […] Articolul Operațiunea „droguri pentru pușcarie”, oprita de DIICOT. Cantitate importanta de „marfa”, capturata in vestul țarii UPDATE Metode inventive de a duce dorgurile dupa gratii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…