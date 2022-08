Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar.Formatia ucraineana, care in prima mansa se impusese cu 1-0, a…

- Dinamo Kiev - Sturm Graz, meci contand pentru prima mansa din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, se joaca, miercuri, 3 august, de la ora 21:00, pe „LKS Municipal” din Lodz (Polonia). Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, tocmai a implinit 77 de ani si este decis sa mearga mai departe…

- Dinamo Kiev si Fenerbahce Istanbul se intalnesc, miercuri, 20 iulie, de la ora 21:00, in derby-ul acestei faze a competitiei. Din cauza razboiului din Ucraina, confruntarea din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa la Lodz, in Polonia. Returul are loc miercurea…

- Luni a avut loc la Nyon (Elveția) tragerea la sorți a partidelor din turul trei preliminar al Champions League la fotbal. Printre echipele participante se afla și Glasgow Rangers, grupare la care este legitimat și Ianis Hagi. De asemenea, Dinamo Kiev, formație pregatita de Mircea Lucescu, a aflat numele…

- Mircea Lucescu (77 de ani) crede ca „Putin se considera un al doilea Petru cel Mare, vrea sa intre in istorie. Problema vechilor imperii e nostalgia pentru ceva ce nu mai exista!” Oricat ar vrea sa se concentreze pe fotbal și la pregatirile cu Dinamo Kiev, Mircea Lucescu tot nu poate ocoli tema razboiului.…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.ro. Il Luce e decis sa nu lase campioana Ucrainei, chiar daca a avut discuții cu alte formații din Europa, și vorbește deschis despre problemele și haosul din țara vecina.…