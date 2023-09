Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Lucian Bogdanel impreuna cu aproximativ 200 de colegi din Ministerul Afacerilor Interne au facut un gest notabil pentru protecția mediului astazi, in cadrul campaniei tradiționale Let’s Do It, Romania! Acțiunea lor a avut loc pe malurile raului Bistrița, in zona Parcului Gheraiesti, sub deviza…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, alaturi de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au efectuat 3 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. Investigațiile au dezvaluit…

- Polițiștii și procurorii au destructurat o rețea de trafic de droguri intr-o acțiune coordonata in 6 județe Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au pus capat unei rețele de trafic de droguri de…

- Polițiștii bacauani au organizat, in acest weekend, in intervale orare diferite, o ampla acțiune in municipiul Bacau și comunele arondate la care au fost angrenați peste 40 de polițiști. In acest context, au fost retinute 9 permise de conducere, retrase 8 certificate de inmatriculare si au fost constatate…

- La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au fost sesizați de catre o tanara, de 18 ani, din municipiul Bacau, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-o camera de hotel din Onești, ar fi fost agresata fizic de catre un barbat de 29 de ani. Polițiștii s-au deplasat…

- In noaptea de 11 spre 12 august a.c., autoritațile din cadrul Poliției municipiului Bacau au demarat o noua etapa a acțiunii “Blocada”, o operațiune integrata menita sa asigure ordinea publica, sa previna infracțiunile violente, traficul de droguri și consumul de alcool, precum și sa sporeasca siguranța…

- Un barbat in varsta de 56 de ani din județul Bacau a fost supus cu succes unei intervenții chirurgicale complexe pentru tratarea maladiei aorto-iliace, o patologie cunoscuta ca ocluzia arterei iliace externe drepte. Echipa medicala responsabila de rezolvarea acestui caz dificil a fost condusa de Dr.…

- Centrul Regional de Ecologie Bacau a raportat in ultimele saptamani patru incidente de braconaj piscicol, dar ieri seara, in urma unei sesizari, o patrula de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) a reușit sa surprinda și sa captureze un grup de braconieri recidiviști. In cadrul acestor…