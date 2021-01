Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile apropierii Sarbatorilor de Iarna, au fost intensificate activitațile de verificare a modului de respectare a interdicțiilor impuse in condițiile starii de alerta. Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- 387 de jurnaliști au fost arestați anul acesta, unii din cauza relatarilor despre pandemie. China i-a inchis pe cei mai mulți. Un raport RSF atrage atenția ca este ”un numar istoric”. RSF, bilanțul jurnaliștilor arestați in 2020 din cauza investigațiilor privind noul coronavirus Secretarul general al…

- Șapte medici si farmacisti au fost condamnati la cate trei ani inchisoare cu suspendare si 120 de zile munca in folosul comunitatii, pentru inselaciune si uz de fals. Ei au fost achitați, insa, pentru dare de mita si spalarea banilor. Procesul in care au fost judecați pentru falsificarea a peste 4.000…

- Din pricina cazurilor de COVID-19 din lotul echipei banatene, trei partide ale Ripensiei UVT au fost amanate. Ultimul joc oficial pentru roș-galbeni a fost cel de pe 7 noiembrie, 1-0, la Concordia Chiajna. Astazi, au fost anunțate datele pentru care au fost reprogramate ultimele doua jocuri amanate…

- Decizii de ultima ora anunțate de Clotilde Armand, primarul ales al Sectorulu 1. Trei șefi de direcții sunt eliberați din funcție. Armand spune ca are zero toleranța cu cei care nu respecta legea. Citește și: Poliția Romana s-a FACUT de RAS, in cadrul unei operațiuni internaționale: DOAR 11…

- Mai multi membri ai organizatiei municipale PSD Constanta au demisionat din partid, printre care si viceprimarul in functie Dumitru Babu, dupa ce, in urma cu doua zile, a demisionat din formatiunea politica primarul in functie Decebal Fagadau.Surse din PSD Constanta sustin ca seria demisiilor…

- Mijlocașul Olimpiu Moruțan (21 de ani) ar putea pleca de la FCSB pe o suma importanta, fiind in atenția mai multor cluburi din Europa. Academica Clinceni - FCSB se joaca luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Sapte persoane, printre care se numara un sef ocol silvic si un om de afaceri, au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru luare de mita, furt de lemne, taieri ilegale din paduri si alte infractiuni.