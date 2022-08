Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția chirurgicala toracica, care a fost realizata in Centrul de Chirurgie Toracica de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, a fost prima in care s-a folosit o metoda hibrida, care a combinat chirurgia video asistata, efectuata cu ajutorul unui toracoscop,…

- Centrul de Evaluare a pacienților cu COVID 19 inființat la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara iși prelungește programul de lucru, incepand de astazi. Va funcționa de luni pana vineri, intre orele 13.00 și 17.00. Programarea pacienților se poate face in intervalul…

- Numarul persoanelor depistate cu COVID-19 in ultimele zile in Iasi a inregistrat o crestere semnificativa. Daca pe 10 iulie erau confirmate 26 de persoane infectate, pe 11 iulie, conform raportarii zilnice facute de Directia de Sanatate Publica Iasi, au fost depistate pozitiv 132 de persoane. Numarul…

- Sase copii cu COVID-19, avand varste intre trei luni si 10 ani, au fost internati in ultimele 48 de ore in Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara. De asemenea, 16 pacienti cu forme usoare de boala sunt internati, avand pneumonii ce necesita monitorizare, potrivit…

- Incepand din aceasta saptamana, in cadrul Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara pot fi realizate investigații pulmonare gratuite pentru stabilirea unui diagnostic complet. Analizele se fac gratuit pe baza unei recomandari de testare prescrisa de medicul pneumolog…