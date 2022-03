Opera Nationala din Ljubljana i-a interzis regizorului belgian Frank Van Laecke sa inlocuiasca in spectacolul „Faust” drapelul francez cu cel ucrainean in semn de sustinere pentru Ucraina, scrie Le Figaro. Atunci cand s-a incheiat prima dintre cele zece reprezentatii ale spectacolului „Faust” de Charles Gounod pe scena Operei Nationale din Ljubljana, la 17 martie, regizorul belgian Frank Van Laecke a denuntat actiunea institutiei slovene. Aceasta din urma, cu care a colaborat de sase ani, i-a refuzat inlocuirea drapelului francez, prevazut in decorul initial al spectacolului, cu cel ucrainean…