Opera de artă de pe un indicator rutier din Londra dispare în mod misterios, după ce a fost revendicată de artistul stradal Banksy O opera de arta realizata pe un indicator rutier din Londra a disparut brusc vineri, fiind luata de un barbat care a fugit cu ea in brate la foarte putin timp dupa ce lucrarea fusese revendicata de artistul stradal Banksy, informeaza AFP. O fotografie a lucrarii - trei aeronave care par a fi drone de lupta, desenate pe un panou al indicatorului "STOP" - a fost publicata pe contul de Instagram al enigmaticului artist britanic, o modalitate prin care acesta isi autentifica de obicei creatiile, conform Agerpres. La putin timp dupa aceea, in jurul orei locale 12:30, panoul a fost demontat si luat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin peste 10 dintre respondenti s au aratat incantati de zona amenajata pentru a sarbatori spiritul Craciunului, in municipiul Constanta Constantenii au parte de un targ de Craciun, in centrul municipiului, unde piesa de rezistenta anuntata de organizatori este chiar roata panoramica din fata Teatrului…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, spune ca Gigi Becali, patronul vicecampioanei, se simte bine, in urma accidentului rutier in care a fost implicat duminica. Duminica, 12 noiembrie, Gigi Becali a fost implicat intr=un accident rutier in nordul Capitalei, in zona Pipera.…

- Catrinel Menghia este insarcinata pentru a doua oara, iar marele anunț a fost facut pe contul ei personal de Instagram. Vedeta mai are o fetița pe care a nascut-o in 2019, iar acum are varsta de patru ani. Iata ce mesaj a transmis vedeta!

- Un accident rutier s-a produs pe bulevardul Unirii. Pompierii baimareni s-au deplasat la locul producerii accidentului pentru a asigurara masurile P.S.I. in urma producerii accidentului rutier conform ISU Maramures. vom reveni cu detalii

- Cu putin timp in urma, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au intervenit in cazul unui accident rutier produs intre doua autoturisme in zona Podul Viilor, urcare pe A1.Cu putin timp in urma, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au intervenit…

- Jandarmeria și-a prezentat noua uniforma printr-un clip de promovare care are pe fundal melodia „Gimme! Gimme! Gimme!” de la ABBA.Noua uniforma a Jandarmeriei este prezentata printr-un clip postat pe pagina de Facebook a institutiei si pe contul de Instagram, in care apare un barbat tanar care se plimba…

- Alexandru Macovei, in varsta de 38 de ani, a locuit 18 ani in Anglia, dar a decis sa se intoarca acasa, in Iași. La inceput, decizia parea a fi una buna, insa, in cele din urma i-a lasat un gust amar. ”In Romania, daca nu ești IT-ist, medic, avocat sau daca nu lucrezi, pe un post bun, la stat, este…

- Rusia este pregatita pentru discuții despre rezolvarea conflictului din Ucraina, dar nu va lua in considerare nicio propunere de incetare a focului, deoarece Moscova a fost deja inșelata o data, a declarat in weekend ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, scrie TASS . „Analizam și acționam in contextul…