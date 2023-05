Stiri pe aceeasi tema

- Firme de capital de risc, printre care Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive si K2 Global, vor prelua noi actiuni, potrivit documentelor vazute de TechCrunch. O sursa a spus ca Founders Fund investeste la randul sau. In total, companiile de capital de risc au investit putin peste…

- OpenAI, compania din spatele chatbotului ChatGPT, a incheiat o vanzare de actiuni de peste 300 de milioane de dolari, intr-o runda de finantare care a evaluat-o intre 27 si 29 de miliarde de dolari, a relatat vineri TechCrunch, potrivit news.ro.Firme de capital de risc, printre care Tiger Global,…

- Forbes, o revista americana de business, a inclus 6 romani in lista miliardarilor pentru anul 2023, ceea ce a dus la o schimbare a clasamentului oamenilor de afaceri din Romania. 1. Pe primul loc intre miliardarii romani este Ion Tiriac (83 de ani), cu o avere estimata la 2 miliarde de dolari. El se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Elveția a trimis in Turcia, in ianuarie, 58,3 tone de aur in valoare de 3,3 miliarde de franci elvețieni (3,6 miliarde de dolari) , de departe cea mai mare cantitate pentru orice luna din registrele care se intind pana in 2012, potrivit datelor vamale elv

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a dezvoltat un nou soft care sa faca diferenta dintre textele scrise de oameni si cele scrise de softurile de inteligenta artificiala, insa rata de reusita este de numai 26%.