„Open Air Piano Magic”, în bisericile fortificate din jurul Braşovului. A doua ediție a turneului de concerte „Open Air Piano Magic” se intoarce la Brașov, Rupea și in Țara Barsei. In perioada 30 iulie – 7 august va avea loc a doua editie a turneului de concerte „Open Air Piano Magic”- muzica clasica, in bisericile fortificate din jurul Brasovului. Muzica marilor compozitori, de la Bach și Beethoven pana la Ludovico Einaudi, va putea fi auzita la frumoasele biserici fortificate din zona Brașovului. Ediția din acest an este dedicata marelui dirijor Sergiu Celibidache, de la a carui nastere se implinesc 110 ani. Profesorul Paul Mustata si elevul lui favorit Victor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

