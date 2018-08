Presedintele SUA, Donald Trump, poarta o 'mare responsabilitate' pentru modul in care mass-media sunt tratate pe plan international, a apreciat luni comisarul ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad al Hussein, care si-a exprimat temerea ca afirmatiile liderului american vor inrautati situatia jurnalistilor din alte tari, relateaza Reuters. 'Sa vorbesti despre presa in acest mod este foarte ingrijorator, pentru ca aceasta are si valoare de exemplu', a declarat Zeid Ra'ad al Hussein, intr-un interviu acordat cu putin timp inainte de incheierea mandatului sau in luna septembrie, citeaza Agerpres.