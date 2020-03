Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus s-a raspandit pe toate continentele, mai putin Antarctica. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate primele cazuri in mai multe state europene, inclusiv Romania, dar si in Brazilia sau Pakistan. Salvarea ar putea veni insa din Statele Unite. Donald Trump a anuntat ca oamenii…

- Statele Unite ale Americii si Coreea de Sud au amanat joi exercitiile militare comune din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat Comandamentul fortelor comune, relateaza AFP. Decizia a fost luata dupa ce Seulul a declarat cel mai inalt nivel de alerta ''grava'' privind…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- 139 de pasageri din Italia au ajuns, duminica noapte, pe Aeroportul Craiova și nu au coronavirus . Potrivit reprezentanților DSP Dolj, persoanele au fost verificate cu un termometru și apoi au mers acasa.Totodata, au completat și chestionare despre care autoritațile spun ca deși „sunt simple, sunt…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști in domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- Miercuri dimineata, o tragedie de proportii s-a produs in Iran. Un avion ucrainean s-a prabusit la cateva minute dupa decolare, impactul fiind atat de puternic incat totul s-a soldat cu moartea tuturor persoanelor aflate in aeronava: 176. A avut SUA legatura cu acest incident? Iranul anunta ca refuza…