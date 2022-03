Stiri pe aceeasi tema

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- Aproximativ 510.000 de ucraineni s-au intors din strainatate de la inceputul invaziei ruse, potrivit politiei de frontiera a țara vecina. Doar saptamana trecuta s-au intors 110.000 persoane, a declarat, pentru cotidianul german Die Welt, Andrii Demcenko, purtatorul de cuvant al politiei de frontiera…

- Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Aproximativ 20.000 de persoane au putut paraseasca marti Mariupol, mare oras-port din sud-estul Ucrainei aflat sub asediul fortelor ruse, folosind un culoar umanitar, a anuntat presedintia ucraineana, potrivit AFP. ‘Astazi, aproximativ 20.000 de persoane au parasit Mariupol cu masina folosind un culoar…

- Reprezentanții ONU susțin ca au rapoarte credibile potrivit carora Rusia a folosit in razboiul din Ucraina bombe cu dispersie. Utilizarea acestora poate constitui crima de razboi, anunța cei de la ONU, citați de Sky News. Biroul pentru drepturile omului din cadrul ONU a anunțat ca a primit „rapoarte…

- „Este prima data, primul caz in care un copil a murit din cauza deshidratarii”, a declarat Zelenski, amintind faptul ca in Mariupol, trupele ruse ar fi inchis in mod deliberat alimentarea cu apa și electricitatea.El a adaugat ca rachetele de croaziera, elicopterele și avioanele ataca Ucraina, dar ca…

- Dupa primul val de oameni care au fugit din calea razboiului din Ucraina, va urma, probabil, un al doilea val format din refugiati mai vulnerabili, a atras atentia marți șeful Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR), Filippo Grandi, citat de Reuters . „Daca razboiul continua, vom incepe sa vedem oameni…

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane. Aceasta a devenit criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat, duminica, ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port…