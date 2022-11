Stiri pe aceeasi tema

- Concedierile de la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk nu reprezinta „un inceput incurajator”, a deplans Volker Tur, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, l-a indemnat sambata pe noul proprietar al Twitter, Elon Musk,…

- Noul director al Twitter a fost indemnat sambata de ONU ca rețeaua de socializare sa faca o prioritate pentru respectarea drepturilor omului, dupa decizia de a concedia jumatate din forța de munca a Twitter, relateaza The Guardian . Intr-o scrisoare deschisa publicata pe Twitter, Inaltul Comisar al…

- Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Volker Turk, ii cere noului proprietar al rețelei de socializare Twitter sa se asigure ca drepturile omului sunt respectate pe aceasta rețea de socializare.

- Noul patron al Twitter a reacționat pe rețeaua de socializare dupa ce mai multe firme, printre care mari giganți auto precum General Motors și Volkswagen, au anunțat ca renunța la publicitatea pe platforma lui Elon Musk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elon Musk a asigurat Comisia Europeana ca Twitter va continua sa respecte regulile europene dure privind controlul conținutului ilegal din online dupa ce rețeaua de socializare a trecut in proprietatea sa, au declarat luni surse din cadrul UE. Saptamana trecuta, dl Musk i-a spus comisarului european…

- Elon Musk ia in calcul sa impuna un abonament lunar de 20 dolari sau anual de 240 de dolari utilizatorilor de pe Twitter care au conturi verificate și care sunt afișate cu bifa albastra in dreptul numelui, relateaza The Guardian.

- Minciunile și dezinformarea vor copleși adevarul daca Elon Musk iși va pune in aplicare intenția de a renunța la moderarea conținutului pe Twitter și de a readuce pe platforma pe personaje controversate precum Donald Trump.

- Miliardarul sud-african Elon Musk a vrut sa incetineasca procesul de achiziționare a Twitter dupa ce deja ajunsese la un acord cu compania, invocand in mesaje private trimise unui bancher un discurs pe care președintele rus Vladimir Putin urma sa il susțina, relateaza Business Insider și Bloomberg.