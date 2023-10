Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a șapte zi. Forțele de aparare israeliene au cerut evacuarea tuturor civililor din orașul Gaza, „spre sud", inainte de demararea unei „operațiuni militare” in zona. Totodata, joi, Armata israeliana a bombardat o cladire rezidențiala din…

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…

- Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a reacționat dur, vineri, dupa ce Națiunile Unite au cerut Israelului sa renunțe la ordinul de evacuare a 1,1 milioane de palestinieni din Gaza.Oficialii ONU din Gaza au fost informați de armata israeliana cu privire la un ordin de "relocare" a aproximativ…

- Armata israeliana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare video cu bombardarea Universitații Islamice din Gaza, considerata a fi „un centru operațional, politic și militar al Hamas”, transmite Digi24 . „Hamas a transformat o instituție a cunoașterii intr-o instituție a distrugerii”, se arata in…

- Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Doua persoane au fost grav ranite intr-un schimb de focuri de arma in Cisiordania, a anunțat Serviciul de ambulanța din Israel, citat de Reuters.Potrivit reprezentanților Serviciului de ambulanța, echipele medicale au tratat doua persoane care au fost impușcate in apropiere de orașul Hebron, din…

- Parlamentul Rusiei a extins marti, 18 iulie, cu cel putin cinci ani varsta maxima la care barbatii pot fi mobilizati pentru a servi in armata, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.In septembrie anul trecut, Rusia a anuntat prima mobilizare de dupa Al Doilea Razboi Mondial, chemand peste 300.000 de…