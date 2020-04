Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este in cautarea unei noi persoane pentru rolul de emisar al Natiunilor Unite pentru Libia, dupa refuzul Statelor Unite de a sprijini candidatura algerianului Ramtane Lamamra, avut in vedere pentru aceasta functie, au facut cunoscut surse diplomatice, noteaza AFP.



In urma cu o luna, numirea fostului ministru algerian de externe (2013-2017) parea, totusi, o simpla formalitate. Dar nu si pentru Statele Unite care au ridicat o serie de "intrebari", in timp ce "toata lumea" era de acord cu aceasta alegere, potrivit unui diplomat.



