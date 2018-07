ONU a ajuns, dupa 18 luni de negocieri, la o formula de pact privind imigratia. SUA nu-l semneaza

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are…

- In conditiile in care un judecator al Curtii Supreme americane si-a anuntat retragerea, presedintele Donald Trump va trebui sa numeasca un inlocuitor. Decizia nu e usoara, deoarece Curtea Suprema are un cuvant greu de spus in multe dintre chestiunile care tin de viata oamenilor obisnuiti din SUA, de…

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Perspectivele de crestere ale economiei mondiale au fost revizuite in sus, pana la 3,2% in 2018 si 2019, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat joi, care trage totodata un semnal de alarma asupra riscurilor care ar putea afecta aceasta crestere. "Cresterea economiei…

- Vicepremierul Viorel Stefan, care merge joi la Bruxelles, a incercat sa stabileasca o intalnire la nivel inalt cu oficiali europeni pentru vineri, insa a fost refuzat. Viorel Stefan, care este insarcinat cu afaceri economice si fiscale, ar fi vrut sa fie primit de Valdis Dombrovskis, vicepresedinte…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…