Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Xiaomi si Redmi si-au lansat telefoanele principale la final de 2021 si inceput de 2022, mingea e in terenul spinoff-ului Oppo, Realme. Un zvonac apropiat de Realme a confirmat ca firma va lansa noile telefoane principale, Realme 9 Pro si Realme 9 Pro+ in data de 15 februarie 2022. Realme 9…

- Xiaomi a lansat global telefoanele Redmi Note 11 Pro 4G si Redmi Note 11 Pro 5G pe 26 ianuarie, dezvaluind dotarile variantelor europene de telefoane, dar si preturile lor. Avem de-a face cu telefoane midrange, dar unele care pun la bataie senzori foto Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP, plus ecrane OLED…

- OnePlus e printre primele companii care au lansat un telefon flagship in 2022 si anume OnePlus 10 Pro . El a sosit deocamdata doar in China, cu ColorOS la bord si ni s-a promis un debut global „in curand”. Azi aflam cand se va intampla acesta in Europa, dar si detalii despre alte telefoane ale companiei,…

- Unirea Slobozia ierneaza pe locul 8, iar jucatorii antrenați de Adrian Mihalcea nu și-au luat gandul de la o eventuala participare in play-off. Ii despart 4 puncte de locurile 5-6, ocupate de Steaua și FC Buzau, iar acestea pot fi recuperate in cele 3 etape ramase de jucat, din sezonul regulat, in primavara.…

- Calatoriile cu transportul public din Chisinau se vor scumpi. Anunțul a fost facut de primarul Capitalei, Ion Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Prime. Deocamdata, Ceban nu a precizat cu cât se va majora prețul biletelor de autobuz și troleibuz și nici când va avea loc…

- In iulie, OnePlus a lansat OnePlus Nord 2 5G, cel mai nou mmebru al gamei de smartphone-uri accesibile a companiei. Astazi, OnePlus lanseaza o ediție speciala a OnePlus Nord 2 in colaborare cu BANDAI NAMCO Europe: OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition. Acesta le ofera utilizatorilor o experiența personalizata,…

- Una dintre caracteristicile gamei iPhone 13 este capacitatea de a face fotografii macro. Cu toate acestea, modul macro este activat automat atunci cand detecteaza un obiect de aproape, ceea ce uneori nu este ceea ce intenționeaza utilizatorul. Ulterior, Apple a introdus o comutare in setari in care…

- OnePlus are o istorie a colaborarii cu diferite branduri, pentru a oferi experiențe noi, de care utilizatorii sa se bucure. OnePlus a decis sa iși uneasca forțele cu PAC-MAN din dorința de a oferi aceleași specificații și caracteristici de top ale Nord 2 intr-un concept care duce divertismentul la un…