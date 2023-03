Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este eleganta in orice situație. Prezentatoarea TV a fost surprinsa de paparazzi celui mai tare site de știri mondene. SpyNews.ro intr-o ținuta impecabila, alaturi de mama sa. Cele doua au mers la o clinica, aceasta avand și un buchet de flori uriaș in mana.

- Sorana Darclee este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Cantareața este una dintre fostele membre ale trupei de fete A.S.I.A.. De curand, vedeta a intrat in vizorul camerelor de filmat care au suprins-o pe artista alaturi de un barbat. Și nu orice barbat. Se pare ca domnul din imaginile…

- Teodor Meleșcanu a for surprins in București de catre paparazzi celui mai tare site de știri SpyNews.ro. Acesta a facut mai multe activitați in timpul zilei iar, indiferent cat a fost de ocupat, nu a uitat de nepoata sa, pe care a așteptat-o sa o ia de la școala, apoi a condus-o in siguranța pana acasa.

- O vedeta de la noi a surprins pe toata lumea, asta dupa ce a publicat pe pagina ei de Tik Tok un clip video in care pe fundalul unei piese a izbucnit in lacrimi. Artista nu a oferit atunci mai multe detalii despre ce s-a intamplat, fanii fiind ingrijorați, insa reporterii Spynews.ro au luat legatura…

- Adda și-a indeplinit visul și s-a mutat cu familia sa intr-o casa noua. Primele imagini din locuința pe care artista și soțul ei, Catalin Rizea, au achiziționat-o recent. Pentru Adda nu a fost deloc un an ușor din cauza bolii de care sufera , insa a reușit sa se puna pe picioare și sa aiba o mare realizare.…

- O cantareața de la noi trece prin momente cumplite, dupa ce a ajuns la spital intr-o stare destul de grava. Artista face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și ne-a transmis in ce stare e acum. Ea a prezentat simptome diverse, printre care și dureri uriașe de burta, dar și varsaturi,…

- Otilia Bilionera e pregatita sa se casatoreasca cu iubitul turc, dar se gandește serios și la copii. Cantareața a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro cand vrea sa devina mamica, dar și daca iși dorește sa aiba baiețel sau fetița.

- Emilia Ghinescu a avut mare grija ca fiul ei sa fie un baiat educat și noi avem dovada cand spunem asta, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistei și ale fiului ei și au observat tot ce fac ei cand sunt impreuna. Avem imagini rare cu…