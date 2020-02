OMV Petrom produce un nou combustibil, unic pe piata din Romania OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei.



Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim sa reduca emisiile de sulf si sa fie in conformitate cu regulile Organizatiei Internationale Maritime (IMO) care au intrat in vigoare in 2020.



Prima livrare a avut loc in Portul Constanta, la sfarsitul anului trecut.



Procesul de obtinere a combustibilului maritim cu continut scazut de sulf a fost…



