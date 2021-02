Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom si Naftogaz au semnat un memorandum de intelegere pentru a identifica proiecte comune de explorare si productie a gazelor in Ucraina, potrivit unui comunicat al Naftogaz, postat pe site-ul companiei ucrainene, transmite Agerpres. "Anul trecut, Naftogaz a lucrat la identificarea de noi…

- ​​OMV Petrom a semnat tranzacția pentru vanzarea a 100% din participația sa in Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited. KOM și TOC dețin licențele de producție pentru patru zacaminte onshore, respectiv Komsomolskoe, Aktas, Tasbulat și Turkmenoi.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat ca Romgaz negociaza pentru a prelua participatia Exxon la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra, intrucat compania romaneasca are o capacitatea financiara mai mare decat Petrom, partener egal in proiect. Virgil Popescu a anunțat ca Romgaz intenționeaza…

