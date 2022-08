Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu o noua ieftinire a carburanților. ANRE a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru marți, 2 august.Un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu maximum 27 de lei și 93 de bani. Pretul este in scadere cu 2 bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 21 iulie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 22 iulie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 29,44 lei/litru (-20 bani), iar al motorinei fara…

- Deși in ultimele saptamani prețul barilului de petrol a scazut la aproape 110 euro, aceasta scadere nu se reflecta și in prețurile de la pompa. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 8.59 lei/l și 9.34 lei/l. Pentru mulți, mașina nu este un moft, ci o necesitate,…

- Petrom, Lukoil sau Gazprom sunt benzinariile care au redus prețul cu 50 de bani, iar in decursul zilei de azi, celelalte benzinarii vor opera modificarea, informeaza știripesurse. Pe totemul din benzinarii prețul afișat este cel fara reducere, dar pe bonul fiscal primit la casa de marcat este evidențiata…

- Dan Negru și-a surprins din nou fanii de e contul de socializare, dupa ce s-a pozat intr-o benzinarie și a publicat imaginea, alaturi de care a scris un mesaj pentru cei „lacomi”. Carburanții auto s-au scumpit aproape in fiecare zi luna aceasta. Atat benzina cat și motorina, costa mai mult decat de…

- In aprilie 2022, daca vorbim de prețuri medii al unui baril de petrol Brent, acesta a fost de 104,58 dolari. A fost o scadere fața de luna precedenta. In februarie, impactul razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la o creștere a prețurilor la materiile prime de combustibili fosili. In ceea ce privește…

- Toți șoferii trebuie sa știe cat mai costa un litru de benzina la final de luna mai. Liderul pieței de distribuție a carburanților, OMV Petrom, a majorat vineri prețul benzinei cu 4 bani pe litru atat in stațiile Petrom, cat și in cele OMV. Motorina a ramas la același preț. Unde se gasește cel mai […]…

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…