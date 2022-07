Omul unui oligarh rus apropiat de Putin, numit șef al aeroporturilor Otopeni și Băneasa Omul lui Deripaska, sef la Otopeni. Sorin Radu Paun, administratorul si managerul unei firme controlate indirect de oligarhul rus Oleg Deripaska, a fost numit director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Numirea a fost facuta de Consiliul de Administratie la propunerea presedintelui Razvan Robert Dobre, care a venit cu CV-ul acestuia in plic. Oligarhul Oleg Deripaska, unul dintre marii actionari ai grupului austriac Strabag, a fost inclus pe lista neagra de sanctiuni a Uniunii Europene pentru ca este raspunzator de sprijinirea sau punerea in aplicare a unor actiuni sau politici… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

