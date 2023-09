'Omul extremelor'. S-a tatuat și operat toată viața ca să arate ca un clovn, iar vrea acum să devină pastor Un frizer american care a devenit cunoscut dupa ce și-a tatuat fața in așa fel incat sa arate ca un clovn vrea acum o schimbare majora in viața lui și a anunțat ca studiaza pentru a deveni pastor. Nasul lui Richie este roșu, obrajii sunt albaștri, ochii au fost, de asemenea, modificați, iar in jurul gurii și-a facut un desen astfel ca pare ca ranjește cu gura pana la urechi in permanența, scrie digi24.ro. Barbatul, care este tatal unei tinere de 18 ani, și-a facut deasupra spancenelor implanturi cu silicon, ca sa aiba in permanența mimica unui clovn. Richie, care are 37 de ani, cunoscut de numeroșii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

