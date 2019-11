Omul de afaceri George Becali, la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (61 de ani), patronul FCSB, și Vasile Geambazi, nepotul sau, au fost chemați la DNA pentru a fi audiați. Gigi Becali s-a prezentat in fața procurorilor DNA pentru a fi auditat, alaturi de avocatul Alice Draghici. Vasile Geambazi și Gigi Becali ar fi suspecți intr-un dosar referitor la o…

- In 2014, Vasile Geambazi a renuntat la despagubirea pentru un teren de 14,7 hectare din Voluntari, dobandit prin cesiune, dupa ce instanta a hotarat ca el sa primeasca doar contravaloarea sumei platite fostului proprietar si 15 la suta din diferenta pana la valoarea imobilului. Persoanele care au revendicat…

- Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzațiile din dosar sunt de spalare de bani, precizand ca "daca statul roman are bani negri inseamna ca am spalat banii negri".Intrebat, la ieșirea de la DNA, daca este vorba despre…

- Agresorul cantarețului este nepotul unuia dintre cei mai cautați infractori romani. Surse din anturajul lui Mihaița Piticu au dezvaluit ca acesta ar fi fost angajat sa cante la petrecerea de dupa casatoria religioasa a unui cuplu și, la un moment dat, manelistul a fost atacat de Romeo Argintaru.…

- Dumitru Dragomir i-a recomandat lui Mihai Stoica sa revina la FCSB ca șef al Centrului de tineret. Ideea lui Mitica nu e originala, Becali chiar i-a oferit lui MM acest post, numai ca fostul manager e certat cu Geambazi, nepotul lui Gigi și „patron” al departamentului de juniori. Mitica Dragomir a propus…

- Greva la Uzina Dacia din Mioveni! Angajaților le este frica ca vor fi inlocuiți de roboți. Mai mulți angajați ai Uzinei Dacia au intrat in greva in aceasta dimineața. Motivul este acela ca oamenii sunt speriați ca vor ramane fara loc de munca. Surse spun ca 200 de salariați ar fi in aceasta situație,…

- Fostul rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant Petrica Mihail Marcoci au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de instigare la santaj, informeaza miercuri DNA. AGERPRES/(AS -…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…