- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva maladiei COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. Anuntul a fost facut astazi de o purtatoare de cuvant, subliniind importanta verificarilor riguroase care sunt necesare pentru a demonstra eficienta…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu se așteapta la vaccinari pe scara larga impotriva COVID-19 pana la mijlocul anului viitor, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al acesti for, dupa ce a subliniat importanța verificarilor riguroase a eficacitații și a siguranței acestora, noteaza Reuters. Niciunul…

- Statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit si partenerii UE au ajuns la un acord asupra unui plan de vaccinare impotriva covid-19 care prevede vaccinarea a cel putin 40% din populațiile lor, relateaza Reuters. Aceasta initiativa ar putea sa afecteze un proiect de vaccinare al Organizatiei Mondiale…

Rusia pregateste inceperea vaccinarii in masa impotriva noului coronavirus in luna octombrie, a declarat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko, citat de agentiile de presa RIA Novosti si Reuters.