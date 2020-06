Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Presedintele american, Donald Trump, care a provocat un scandal dupa ce a anutat ca ia hidroxiclorochina preventiv impotriva covid-19, a anuntat ca si-a ”terminat” acest tratament, relateaza BFMTV.Hidroxiclorochina, un remediu controversat promovat de unii cercetatori ca profesorul francez…

- Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a vorbit despre un studiu care sustine ca pandemia de coronavirus ar urma sa se incheie in Romania pe data de 20 august. „Este de la Universitatea din Singapore. Cand se va termina COVID-19 pe date? Dau…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut joi tarilor africane sa mentina restrictiile pentru a lupta contra propagarii Covid-19 pe continent, chiar daca unele tari au inceput sa relaxeze masurile impuse, scrie AFP, potrivit news.ro.In fata Covid-19, numeroase tari africane au luat masuri…

- Doua ghiduri privind siguranța alimentelor, adresate operatorilor din domeniul alimentar, au fost elaborate de catre Comisia Europeana și Organizația Mondiala Sanatații, in colaborare cu Organizația Națiunilor Unire pentru Agricultura și Alimentație, in contextul evoluției COVID-19. Ghidurile au ca…

- Noul coronavirus s-a raspândit în China mai rapid decât se credea pâna acum, afirma cercetatori din SUA, sugerând ca vaccinarea extrem de extinsa sau dobândirea imunitatii ar putea fi necesare pentru oprirea pandemiei, relateaza agentia Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Doctorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), a declarat ca exista deja un tratament pentru coronavirus și a dezvaluit cand va fi acesta disponibil.

- Dr. Mihaela Leventer, medic primar dermatolog, a facut o serie de recomandari pentru pacientii cu afectiuni dermatologice cronice si acute, in contextul pandemiei. Recomandarile au la baza ghidurile elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si de Societatea Americana de Dermatologie.