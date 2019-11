Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentii care nu fac suficienta miscare isi pun in pericol sanatatea, avertizeaza un studiu desfasurat sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Adolescentii care nu fac suficienta miscare isi pun in pericol sanatatea, riscand sa fie afectati de obezitate si boli cardiovasculare, avertizeaza un studiu desfasurat sub egida Organizatiei Mondiale a...

- Ajustarea fiscala depinde de voința politica și de susținerea de care se bucura ministrul Finanțelor Florin Cițu, a precizat marți Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, la o dezbatere despre alegerile prezidențiale organizata Camera de Comerț Romano-Germana, anunța MEDIAFAX."Nu avem…

- Parapeții metalici montați de CNAIR de o parte și de cealalta a drumului E85, la intrare in județul Buzau dinspre Ialomița, pun in pericol viața șoferilor care patrund in intersecție dinspre comuna Florica. Prefectul Buzaului considera Compania direct raspunzatoare pentru urmarile eventualelor evenimente…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca exista un pericol al contrapunerii identitații pentru subminarea solidaritații europene, prin manipularea demagogica și populista a atașamentului la propria identitate. Șeful statului susține ca acest risc poate fi indepartat prin dialoguri.Citește…

- Creatorul de moda britanic John Galliano a denuntat Brexitul si populismul care ameninta "forta morala a societatii" in cadrul unei prezentari la Paris a noii sale colectii vestimentare, ce aduce un omagiu eroinelor din cele doua razboaiele mondiale, informeaza AFP. "Asistam la prabusirea…

- O boala precum gripa s-ar putea raspandi in intreaga lume in 36 de ore și ar putea ucide 80 de milioane de oameni, avertizeaza un grup de experți condus de un fost șef al Organizației Mondiale a Sanatații. Acum un secol, gripa spaniola a afectat o treime din populația lumii și a ucis 50 de... Read More…

- Aproximativ 800.000 de persoane se sinucid anual la nivel mondial, respectiv una la 40 de secunde, iar cifrele raman alarmante, chiar daca rata acestor decese a scazut. In Romania, rata sinuciderilor este de 8 la 100.000 de locuitori, sub media globala, de 10,5 astfel de decese, anunța MEDIAFAX.Potrivit…