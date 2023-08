Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si autoritatile sanitare din Statele Unite au anuntat vineri ca monitorizeaza indeaproape o noua varianta a virusului aflat la originea COVID-19, chiar daca „deocamdata este necunoscut impactul potential al numeroaselor mutatii ale ei”, transmit AFP si Reuters.…

- OMS a decis sa clasifice aceasta noua varianta "in categoria variantelor aflate sub monitorizare, din cauza numarului foarte mare de mutatii (peste 30) aparute la proteina spike", a scris organizatia in buletinul sau epidemiologic privind pandemia de Covid-19, publicat joi seara.Proteina spike este…

- Puterea.ro va prezinta astazi, in exclusivitate, o analiza a cuantumului veniturilor, pensiilor de serviciu si a economiilor declarate de cei noua judecatori ai Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), instanta care a respins recent actul normativ privind recalcularea pensiilor aflate in plata pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații lanseaza prima alerta legata de infectarea masiva a felinelor cu virusul AH5N1 de gripa aviara. Deocamdata riscul transmiterii in populația generala este apreciat ca fiind ”scazut” . Polonia se confrunta cu o epidemie ciudata de gripa aviara la pisici. Raportul unei…

- Ministerul Sanatații a transmis, vineri, ca decizia CMSR, ”a afectat negativ modul de exercitare a profesiunii de medic stomatolog” și ca se vor lua masuri pentru evitarea unor situații similare in viitor. Medicii stomatologi au cerut anularea a doua decizii luate de Colegiul Medicilor Stomatologi…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti la Berlin, ca pe teritoriul Romaniei trebuie sa existe trupe germane permanente si si-a exprimat speranta ca impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, „sa luam deciziile cat mai rapid in acest sens si in acest demers”. „Cunosc decizia Germaniei de a trimite…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat o rețea internaționala de supraveghere cu scopul de a detecta rapid amenințarile legate de bolile infecțioase emergente ca infecția Covid-19 și transmiterea informațiilor pentru a preveni declanșarea pandemiilor. Rețeaua Internaționala de Supraveghere…

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…