- Aproximativ 22.000 de copii si adolescenti traiesc in Romania cu un diagnostic de boala mintala, iar multi altii se confrunta cu diferite dificultati de dezvoltare, emotionale sau cognitive.

- Cu ocazia Zilei mondiale a sanatații mintale, un nou sondaj Eurobarometru privind sanatatea mintala arata ca noua din zece respondenți (89 %) considera ca promovarea sanatații mintale este la fel de importanta ca promovarea sanatații fizice. In același timp, mai puțin de jumatate dintre respondenți…

- Pierderea dinților provocata de parodontoza, o afecțiune prezenta la aproximativ 19% din populația adulta a lumii, poate duce la Alzheimer. Mai multe studii au demonstrat ca bacteriile și inflamația de la nivelul cavitații orale contribuie la degenerarea creierului, potrivit unui documentar prezentat…

- Un numar de 7.920 de cazuri noi de imbolnavire cu Alzheimer au fost raportate, in 2022, de catre medicii de familie, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit caruia aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de dementa si poate contribui la 60 – 70% din aceste cazuri. Ziua…

- Numarul cazurilor de COVID-19 crește la nivel mondial, arata raportul actualizat al Organizației Mondiale a Sanatații. Romania nu face excepție și tocmai de aceea in unele spitale au fost reintroduse restricțiile de vizitare.

- Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San este celebrata in fiecare an in perioada 1-7 august, fiind un prilej de a readuce in atentie beneficiile alaptarii. Cu aceasta ocazie, Institutul National de Sanatate Publica a dezvoltat alaturi de Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”,…