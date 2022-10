OMS: Peste 70.000 de cazuri de ­variola maimuţei la nivel mondial Peste 70.000 de cazuri de variola maimutei au fost inregistrate de la inceputul epidemiei, in mai, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la prudenta chiar daca numarul de cazuri noi este in scadere, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat ca in acest an au fost inregistrate 26 de decese si peste 70.000 de cazuri de contaminare, 42.000 dintre acestea fiind in Americi si aproape 25.000 in Europa. „La nivel global, numarul cazurilor este in scadere, insa saptamana trecuta 21 de tari au asistat la o crestere, in special… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

