Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate, joi, de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE.…

- Serviciile sanitare nationale au raportat la OMS 2,29 milioane de cazuri in data de 5 ianuarie.Insa in pofida cresterii puternice a numarului de cazuri, dubla sau chiar tripla comparativ cu „varfurile” inregistrate in valurile precedente, numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului se mentine…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite EFE,…

- Peste 2 milioane de cazuri de contagiere cu noul coronavirus s-au inregistrat la nivel global in ultimele 24 de ore, pe fondul actualului val, asociat raspandirii variantei Omicron, mai contagioasa, potrivit cifrelor provizorii prezentate joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- S-au inregistrat 6,55 de milioane de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 7 zile, un nou record absolut de cand Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat inceputul pandemiei in martie 2020, potrivit AFP. In același timp, OMS a avertizat ca Omicron prezinta un risc „foarte mare” și ca ar putea…

- India a inregistrat luni aproximativ 13.500 de cazuri de COVID-19, cea mai scazuta cifra de pana acum, dupa ce aceasta tara de peste 1,35 de miliarde de locuitori devenise in luna mai epicentrul pandemiei, relateaza EFE. Cele 13.596 de cazuri detectate in ultimele 24 de ore reprezinta cel…