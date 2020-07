Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de ciuma bubonica din China este ''bine gestionat'' si nu prezinta un risc ridicat, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Agerpres, citand Reuters.Autoritatile locale dintr-un oras din regiunea autonoma chineza Mongolia Interioara au emis…

- Rusia a anuntat luni ca a creat patrule pentru a opri oamenii sa vaneze marmote in apropiere de granita cu China si Mongolia, dupa ce aceste tari au raportat posibile cazuri de ciuma bubonica, boala care poate fi transmisa de animale, transmite Reuters, citata de news.ro. Autoritatile din Bayan Nur,…

- Autoritatile chineze au emis un avertisment cu privire la ciuma bubonica si au interzis consumul anumitor animale dupa ce un caz suspect a fost raportat intr-un spital dintr-o regiune nordica, scrie The New Daily, potrivit Mediafax si Hotnews.Cunoscuta sub numele de Moartea Neagra a Evului Mediu, boala…

- Autoritatile din orasul Bayannur, in Mongolia Interioara, in nordul Chinei, au anuntat luni un adevarat ”arsenal” de masuri in urma descoperirii in weekend a unui caz de ciuma bubonica la un barbat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest barbat, un cioban, se afla intr-o stare stabila, intr-un…

- Autoritatile dintr-un oras din regiunea autonoma chineza Mongolia Interioara au emis o alerta, duminica, la o zi dupa ce un spital a raportat un caz suspect de ciuma bubonica, informeaza Agerpres, citand Reuters.Comitetul pentru sanatate din orasul Bayannur a emis o alerta de nivelul trei, a doua cea…

