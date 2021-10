Stiri pe aceeasi tema

- Biroul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat vineri guvernele din aceasta regiune si le-a cerut sa nu inchida scolile, chiar daca numarul infectarilor cu noul coronavirus a crescut in multe tari europene, informeaza DPA. Odata cu apropierea iernii, mai…

- Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți ai OMS vor veni in Romania, pentru a ajuta in lupta cu valul patru al pandemiei de COVID-19 Experți din partea Organizației Mondiale a Sanatații vor sosi in Romania, pentru a ajuta autoritațile…

- Danemarca renunta aproape complet incepand de vineri la restrictiile adoptate pentru a combate maladia COVID-19, iar locuitorii sai revin la viata de dinainte de pandemie: nu mai trebuie sa poarte masti de protectie, nu mai au nevoie de pasaport sanitar, angajatii firmelor revin in birouri, iar concertele…

- „Cu siguranta suntem in avangarda noi, cei din Danemarca, deoarece nu mai avem nicio restrictie, am trecut de cealalta parte a curbei pandemiei gratie implementarii campaniei de vaccinare”, a declarat un promotor de venimente, in cadrul Live Nation, relateaza Agerpres.Sambata, aceasta companie organizatoare…

- Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor…

