Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat ca restricțiile de calatorie pe care unele țari le-au instituit deja ca raspuns la creșterea numarului de infecții Covid din China sunt de ințeles, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- Orasul Beijing a raportat 316 noi cazuri locale de COVID-19 inregistrate in ultimele 15 ore, pana luni, la ora locala 15:00, a anuntat un reprezentant al autoritatilor in timpul unui briefing, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 429 de cazuri noi de COVID-19, cu 61 mai putine fata de ziua precedenta. Au fost raportate trei decese, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 659 de cazuri noi de COVID-19, cu 318 mai multe fata de ziua precedenta. Nu mai este niciun copil internat la ATI. Au fost raportate 9 decese, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Odata cu apropierea iernii, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat luni necesitatea de a nu lasa garda jos intr-o perioada in care numarul cazurilor de COVID-19 si cel al cazurilor de gripa au inceput sa creasca in Europa, invocand exemplul poliomielitei pentru a justifica necesitatea…

- Peste 5.400 de noi cazuri de Covid și 50 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultima saptamana in Romania. Potrivit ministerului Sanatații, in perioada 3-9 octombrie, au fost inregistrate 5.429 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2. Fii la curent…