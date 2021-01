Stiri pe aceeasi tema

- Este prea devreme pentru a trage vreo concluzie daca noul coronavirus SARS-CoV-2 isi are originea in China, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care efectueaza o misiune in aceasta tara, noteaza AFP."Toate ipotezele sunt pe masa. Este clar prea devreme pentru a ajunge la o concluzie…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca China a blocat sosirea unei echipe care investigheaza originile pandemiei de coronavirus, relateaza CNN, conform Mediafax. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca doi oameni de știința din echipa Națiunilor Unite plecasera…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Tarile trebuie sa ramana vigilente chiar daca in ultima perioada s-a constatat o scadere a infectarilor cu noul coronavirus, a spus vineri, Maria Van Kerkhove, director tehnic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mike Ryan, director executiv, a precizat ca ar fi o "grava speculatie" din partea organizatiei…

- Statele Unite au considerat marti ca termenii potrivit carora o echipa de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa investigheze originile noului coronavirus nu au fost negociati in mod transparent sau in conformitate cu mandatul agreat de statele membre, informeaza Reuters.Administratia…