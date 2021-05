OMS avertizează: Varianta indiană a coronavirusului, detectată în 44 de țări Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere, iar numarul deceselor atinge un nou record, anunța The Guardian . Organizația Mondiala a Sanatații a declarat miercuri ca una dintre variantele indiene ale coronavirusului, care ar fi responsabila de creșterea numarului de cazuri, a fost detectata in zeci de țari. Varianta B.1.617, care a aparut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

