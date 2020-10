OMS avertizează: Secțiile ATI din Europa ar putea ajunge la limită Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca mai multe orașe europene se confrunta cu o creștere importanta a numarului pacienților de coronavirus care au nevoie de ingrijiri la secțiile de terapie intensiva a spitalelor. El a avertizat ca secțiile ATI ar putea atinge limita capacitații de funcționare in urmatoarele saptamani. „Saptamana trecuta, numarul cazurilor (de Covid-19) a fost de trei ori mai mare decat in timpul primului varf in luna martie”, remarca acesta. Cat despre terapii, Tedros spune ca dexametazona este deocamdata singurul tratament… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe orase europene se confrunta cu o crestere importanta a numarului pacientilor COVID-19 care au nevoie de ingrijiri in unitatile spitalicesti de terapie intensiva, a spus directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta a avertizat, vineri, ca secțiile…

