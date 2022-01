Stiri pe aceeasi tema

- "Pandemia de COVID-19 intra acum in al treilea an si ne aflam intr-un moment critic. Trebuie sa lucram impreuna pentru a pune capat fazei acute a acestei pandemii. Nu putem s-o lasam sa treneze, osciland intre panica si neglijenta", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus in cadrul unei conferinte de…

- Lumea se afla intr-un „moment critic” al pandemiei de COVID-19, a afirmat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), luni, cerandu-le statelor sa colaboreze pentru a pune capat acestei perioade grele.

- Faza acuta a pandemiei de COVID-19 s-ar putea incheia anul viitor, dar coronavirusul nu va disparea complet, a afirmat miercuri Mike Ryan, director executiv al Programului pentru situatii de urgenta al Organizației Mondiale a Sanatații. Mike Ryan, medic epidemiolog irlandez, a mai notat ca este inca…

- Totodata șeful OMS a facut un nou apel la lupta impotriva inechitații vaccinale și a indemnat la prudența in perioada sarbatorilor. Pe masura ce sezonul sarbatorilor se apropie, el a indemnat familiile și persoanele care doresc sa petreaca timp impreuna sa se gandeasca de doua ori: ''Un eveniment anulat…

- Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 21 decembrie 2021, ora 10.00,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat luni evidenta clara ca persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19 sau cele care au trecut prin boala se pot infecta cu noua varianta Omicron, a carei raspandire se accelereaza in lume, informeaza Agerpres . La o conferinta cu reprezentantii presei…

- O forma speciala de radiație, cunoscuta sub numele de undele milimetrice, poate distruge 99% dintre virusurile corona și poliovirusul de pe suprafețe in doua secunde. Datele au fost publicate, in urma unor noi cercetari efectuate de oamenii de știința de la Universitatea Ariel, din Israel. Rezultatele…