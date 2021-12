Omicron e aici. Ce facem în continuare? Răspunde prof. dr. Adrian Streinu-Cercel Pentru a face fața unui nou val epidemic, in care tulpina Omicron ar putea fi predominanta, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel ne recomanda in continuare vaccinarea, folosirea maștii in exterior și interior, igiena mainilor, dar și efectuarea propriei anchete epidemiologice. ”Primul lucru este este ne vaccinam. Si exista intrebarea daca vaccinul acopera si aceasta varianta. CDC a spus ca in momentul de fata datele preliminare arata ca vaccinul ne protejeaza de cazurile severe si de decese. Proporția in care o va face ramane sa fie stabilita. O alta veste buna este ca testele pe care le avem in momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

