Stiri pe aceeasi tema

- Viteza cu care varianta Omicron pare sa fi acumulat modelul sau neobișnuit de mutații este un motiv de ingrijorare, potrivit lui Sikhulile Moyo, cercetatorul care a detectat pentru prima data noua tulpina care s-a raspandit rapid in intreaga lume, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Viteza…

- Ultimele doua țari in care a fost confirmata Omicron sunt SUA și Australia, unde tulpina este deja transmisa local.India a anunțat sambata al treilea caz de Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca ar putea dura saptamani pentru a determina cat de infecțioasa este varianta Omicron.„Nimeni…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- In timp ce oamenii de știința se grabesc sa analizeze consecințele pe care le va avea noua varianta Covid-19, numita Omicron, una dintre cele mai presante intrebari este daca noua tulpina va inlocui tulpina Delta – varianta cu care tot globul se confrunta in momentul de fața, se arata intr-o analiza…

- In jur de 600 de pasageri au ajuns vineri la Amsterdam cu doua curse KLM, fiind obligați sa aștepte ore in șir din cauza ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului identificata in zona Africii de Sud și declarata ieri de OMS ca fiind una ingrijoratoare ca urmare a numeroaselor mutații…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- Omicron , noua varianta a COVID, identificata prima data in Africa de Sud, are potențialul de a avea contagiozitate cel puțin similara ca tulpina Delta, iar trecerea prin boala ”nu ofera o protecție suficienta in fața infecției cu aceasta noua varianta virala”, a declarat vineri seara, Valeriu Ghoerghița,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat vineri ca datele preliminare sugereaza ca o noua varianta a coronavirusului idetificata prima data in Africa de Sud prezinta un risc mai mare de reinfectare decat alte variante, stabilind ca este una ”ingrijoratoare”, informeaza BBC și CNBC . Noua varianta…