Oman: Haitham bin Tariq, vărul defunctului sultan Qaboos, este noul suveran Haitham bin Tariq al-Said, varul sultanului Qaboos bin Said al-Said, decedat vineri, a depus sambata juramantul in calitate de nou suveran al Omanului, a anuntat guvernul de la Muscat, potrivit AFP. ''Haitham bin Tariq a depus juramantul calitate de nou suveran (...) dupa o reuniune a familiei regale care a validat alegerea (unui succesor facuta de defunctul) sultan'', a comunicat guvernul pe Twitter. Comentatorul televiziunii publice a precizat ca familia regala a decis sa deschida scrisoarea in care sultanul Qaboos si-a desemnat succesorul. Conform Constitutiei Omanului, familia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

