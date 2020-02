Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva lui Kobe Bryant a initiat, luni, o actiune in justitie impotriva societatii care avea in proprietate elicopterul prabusit in apropiere de Los Angeles pe 26 ianuarie, accident in care si-a pierdut viata legenda baschetului american si fiica sa Gianna, in varsta de 13 ani, alaturi de alte sapte…

- Inaintea partidei pe care au pierdut-o cu Portland Trail Blazers (scor 119-127), echipa L.A. Lakers ia adus un omagiu lui Kobe Bryant, legenda echipei care a murit intr-un accident de elicopter, potrivit Mediafax.Responsabilitatea i-a revenit lui LeBron James care, cu lacrimi in ochi, a luat…

- Echipa Los Angeles Lakers a disputat primul sau meci dupa disparitia fostului sau star Kobe Bryant, fiind invinsa pe teren propriu, cu scorul de 127-119, de formatia Portland Trail Blazers, vineri seara, in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Jucatorii lui Lakers i-au adus cu aceasta…

- Staples Center, locul unde Los Angeles Lakers isi disputa meciurile de acasa, a stat in picioare, in semn de respect fata de cel care a produs 20 de ani de magie in tricoul echipei, marcand istoria baschetului.

- Shaquille O'Neal a fost prezent la o emisiune TV din SUA, unde a vorbit despre cum a primit vestea morții lui Kobe Bryant. In prima faza, fostul baschetbalist nu a crezut ca informația e reala, dar a fost devastat cand totul a fost confirmat de autoritați, potrivit Mediafax.O'Neal nu a putut…

- Oana Radu și-a refacut viața la doar cateva luni dupa ce și-a condus iubitul la groapa. Deși oamenii au judecat-o in ceea ce privește noua sa relație, cantareața face declarații incredibile despre cel cu care și-a trait iubirea timp de trei ani.

- Kobe Bryant a decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Alaturi de el se afla fiica lui, Gianna, de 13 ani și alte 7 persoane. Sabria Ionescu, 22 de ani, una dintre cele mai bune jucatoare de…

- Cristi Brancu și Oana Turcu sunt impreuna de 12 ani. Au un baiețel și o casnicie așa cum și-au dorit. Cei doi au vorbit recent, despre cum s-au cunoscut și despre cat de mult inseamna unul in viața celuilalt. „Relația noastra este una aleasa și guvernata de Dumnezeu. Ne iubim puternic, matur, pasional…