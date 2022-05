Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ”Mireasa mortului”, in regia lui Cornel Gheorghita (cunoscut cinefililor romani prin filme ca Europolis, Cripta sau Epava, intre altele), va avea premiera la Muzeul Taranului Roman, pe 8 iunie, iar filmul va fi difuzat in sali de cinema, incepand cu 10 iunie. Regizorul roman stabilit in Franta…

- OLX, liderul pieței locale de anunțuri generaliste și unul dintre cele mai vizitate site-uri din Romania, a lansat recent un raport de sustenabilitate in care analizeaza impactul pozitiv asupra mediului, ca urmare a nenumaratelor achiziții de articole second-hand pe platforma. OLX permite tuturor utilizatorilor…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a continuat controalele la nivel național pentru protejarea sanatatii consumatorilor in perioada sarbatoririi zilei de 1 Mai. In ziua de 30 aprilie au fost verificate 764 de unitați, dintre care 417 de unitați de alimentație…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a demarat o noua etapa a activitații experimentale de creștere a precipitațiilor in zonele cu risc de seceta. Astfel, in perioada 26.04 – 15.05.2022 se va desfașura etapa 2022 a „Programului pentru creșterea/uniformizarea precipitațiilor in regiunile Banat,…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și ORANGE Sport. Vineri, 29 aprilie Ora 17.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Gaz Metan Mediaș Ora 20.30 Chindia Targoviște – FC Rapid 1923 Sambata, 30 aprilie Ora 12.30 Dinamo – Academica Clinceni Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC […] Articolul…

- Deși interzise, manifestații impotriva atacarii Ucrainei de catre trupele ruse au avut și continua sa aiba loc in circa 50 de localitați din Rusia, incepand cu Moscova și Sankt Petersburg. Joi seara, la cateva ore de la declanșarea ofensivei ruse in teritorii ucrainiene, relateaza corespondenți ai agențiilor…

- Lista proiectelor acceptate spre finanțare in prima sesiune a programului Electric Up a fost publicata pe site-ul Ministerului Energiei la adresa: https://energie.gov.ro/electricup/ ”A fost finalizata etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finanțare, etapa necesara dupa ce am suplimentat bugetul…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (2022) s-a incheiat duminica, reprezentand un succes al Chinei, al cauzei olimpice și al omenirii, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, a apeciat, in cadrul…