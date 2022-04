Suspecții vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva, pentru comiterea infractiunilor de santaj (comise in forma autoratului si a complicitatii), lipsire de libertate in mod ilegal si loviri si alte violente (comise in forma autoratului si a instigarii), scrie Agerpres.Conform DNA, in perioada aprilie 2021- februarie 2022, in contextul unui presupus litigiu comercial, unul dintre inculpati ar fi exercitat actiuni de amenintare cu acte de violenta la adresa omului de afaceri, a sotiei, dar si a angajatilor de la o firma administrata de el, pentru ca acesta din urma sa renunte la…