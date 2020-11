Stiri pe aceeasi tema

- "In noaptea de 2 noiembrie, mai mulți barbați mascați au intrat in banya (sauna tradiționala ruseasca) din casa victimei, au legat proprietarul casei și pe soția acestuia, dupa care au cerut sa li se dea banii pastrați in casa", a declarat intr-un comunicat Comitetul rus de ancheta. Potrivit…

- Autoritațile rusești au deschis o ancheta dupa ce barbat a fost ucis luni dimineața cu arbaleta în sauna sa de lânga Moscova, în timp ce presa rusa scrie ca victima este om de afaceri care deține mai multe fabrici de mezeluri, relateaza AFP.„În noaptea de 2 noiembrie,…

- Oligarhul rus Vladimir Marugov, cunoscut ca „regele carnaților”, a fost ucis cu o arbaleta, spun anchetatorii ruși citați de BBC.Vladimir Marugov și partenera sa se aflau intr-o sauna in aer liber cand au fost atacați de doua persoane mascate.

- Oligarhul rus Vladimir Marugov, cunoscut ca „regele carnaților”, a fost ucis cu o arbaleta, spun anchetatorii ruși potrivit BBC . Vladimir Marugov și partenera sa se aflau intr-o sauna in aer liber cand au fost atacați de doua persoane mascate. Femeia a reușit sa fuga și sa cheme poliția. Polițiștii…

- Caz strigator la cer in Rusia. O fetița de doar 14 ani și-a bagat pruncul nou-nascut in congelator, de frica sa nu afle parinții despre sarcina sa. Din nefericire, bebelușul a fost gasit mort, iar minora a fost internata in spital in stare grava.

- Numai uitandu-ne la denumirea produsului, ne dam seama care este, de fapt, rostul acestui produs bancar. Astfel, leasing inseamna, prin natura acestui cuvant, a "inchiria". Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce este leasing-ul. Leasingul este un instrument financiar…

- Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit operationala marti, 15 septembrie, de la ora 10:00, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

- Banii provin din fonduri externe nerambursabile și va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA). Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va dezvolta, pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, un sistem informatic integrat, scopul acestuia fiind gestionarea…