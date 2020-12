Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Postul de Politie Farcasele a fost retinut joi seara pentru luare de mita si trafic de influenta dupa ce in cursul zilei a fost prins in flagrant primind 750 de euro drept mita de la o persoana cercetata pentru infractiunea de fals privind identitatea.

- Un polițist a fost reținut, joi seara, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, dupa ce ar fi fost prins in flagrant delict in timp ce primea 750 de euro mita de la o persoana cercetata pentru fals privind identitatea. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Seful postului de politie din Scoarta, judetul Gorj, a fost retinut de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu pentru 24 de ore, pentru ca a incercat sa-l faca scapat pe un inculpat cercetat intr-un dosar penal.

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Rurala Lapușata au prins aseara in flagrant delict un barbat de 55 de ani, in timp ce sustragea bunuri dintr-o locuința de pe raza comunei Ladești. Polițiștii l-au depistat pe barbatul de 55 de ani, in curtea locuinței in cauza, avand asupra sa un recipient cu alcool…

- In data de 03 noiembrie a.c., in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu in zona de competența, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Grebanu, au depistat un localnic in varsta de 49 de ani, in zona unei paduri propietate privata, din localitatea Pardoși.

- Azi-noapte, ora 01.12, politistii din Baia Mare au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat de 31 de ani, cu privire la faptul ca, intr-un garaj situat pe strada Victoriei din municipiu, se afla persoane care incearca sa sustraga bunuri. Politistii ajunsi la fata locului au identificat un…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru infractiunea de dare de mita, dupa ce i-a oferit unui agent de politie bani pentru ca acesta sa nu efectueze cercetari si sa distruga un dosar penal in care inculpatul era cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.Potrivit…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova cu sprijinul unui polițișt aflat in timpul liber, din cadrul aceleiași secții de poliție, au prins ieri in flagrant un barbat de 45 de ani, din Brașov, banuit ca ar fi sustras bunuri dintr-o societate comerciala din municipiu. In cursul zilei de ieri, un polițișt…