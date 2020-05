Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati de la centre de ingrijire si asistenta din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt au fost confirmati cu coronavirus, urmand sa fie efectuata retestarea pentru toti rezidentii si personalul din respectivele unitati. Potrivit unui comunicat…

- Astazi au fost prelevate probe de la toți cei 103 beneficiari V.S. Cei 103 beneficiari de servicii sociale din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești – Baicoi vor fi testați pentru a se vedea daca sunt infectați cu coronavirus, dupa ce exista suspiciunea…

- Noul focar a fost descoperit la Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihiatrica din Costana, unde au fost confirmați cu coronavirus 103 pacienți și angajați, dinter care 35 de angajați și 68 de pacienți. Citește și: Barbatul care a fost transportat impreuna cu IPS Pimen la Bucuresti a murit…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat la un centru de recuperare neuropshiatrica din județul Suceava, unde au fost infectați peste 100 de pacienți și angajați. La inceputul saptamanii, au fost confirmați cu COVID-19 peste 300 de persoane de la un alt centru de recuperare psihiatrica din același…

- Peste 1.000 de angajați din sistemulrezidențial al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Iași vor fi izolați la locul de munca, prin rotație.Salariații DGASPC Iași au fost imparțiți in doua serii și vor fiizolați la locurile de munca in perioade de cate 14 zile. Peparcursul…

- Pana astazi, 10 aprilie 2020, un numar de 98 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 și 4 decese au fost inregistrate pe raza județului Alba. 8 persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. In județul Alba au fost efectuate pana in arezent aproximativ 1700 de teste, mai…

- Un numar de 57 de asistenti maternali profesionisti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea si-au exprimat disponibilitatea de a primi in ingrijire copii ai caror parinti au fost diagnosticati cu COVID-19, a informat, marti, institutia.Potrivit…

- Insa, un expert al Organizației Mondiale a Sanatații a sugerat ca acesta nu pare sa fie cazul real. Bruce Aylward, care a condus o misiune internaționala in China pentru a afla despre virus și raspunsul Chinei la acest fenomen, a spus ca specialiștii nu au vazut acele cazuri de vindecare sau cele…