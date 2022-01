La final de an, Olivia Steer a petrecut cateva zile de relaxare la munte, impreuna cu soțul ei, Andi Moisescu și alți prieteni. Pe 30 decembrie, fosta prezentatoare TV și-a sarbatorit ziua de naștere, cand a implinit 46 de ani. „Mulțumesc frumos pentru toate mesajele primite. Voi raspunde pe rand la toate, la sfarșitul zilei. Deocamdata, sunt fara semnal in cea mai mare parte a timpului, iar timpul e cum se vede, in poza: senin, cu mult soare, cu zapada proaspat ninsa, muzica in boxe sau in caști. Revin, neaparat, cu vești din paradis!”, a scris Olivia Steer, pe pagina sa de Facebook. VEZI GALERIA …