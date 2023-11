Olguța Vasilescu, lăudată de PSD pentru cel mai frumos brad din Europa Olguța Vasilescu, primarul din Craiova, a fost felicitata de PSD pentru cel mai frumos brad de Craciun din Europa. „Craiova are cel mai frumos brad de Craciun din toata Europa! Minunea, de 20 de metri inalțime, care incanta deopotriva copii, tineri și varstnici, a fost nominalizata dintre alți 25 de brazi de Craciun din orașe faimoase precum Viena, Praga, Budapesta, Varșovia sau Londra, de un prestigios site de promovare turistica, europeanbestdestination.com”, transmite PSD pe Facebook Citeste articolul mai departe pe money.ro…

